Brasil enfrenta Equador e Paraguai nesta Data Fifa, combinação de resultados pode garantir a classificação da seleção de forma antecipada

A um ano da Copa do Mundo de 2026, a Data Fifa de junho, que ocorre nesta semana e na próxima, promete ser decisiva em varias Eliminatórias ao redor do planeta. Seis seleções podem assegurar vaga no torneio, somando-se aos sete países já classificados para a primeira edição com 48 participantes.

Entre os classificados estão os três anfitriões: Canadá, México e Estados Unidos, além de Argentina, pela América do Sul, Irã e Japão, pela Ásia, e Nova Zelândia, representando a Oceania.

Equador, Uruguai, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia e Austrália dependem apenas de seus próprios resultados para carimbar o passaporte. Já o Brasil, que terá a estreia de Carlo Ancelotti no comando técnico, também pode se classificar, mas precisa contar com uma combinação de resultados.

As qualificatórias africanas não serão realizadas nesta Data Fifa, apenas na próxima, entre os dias 1º e 9 de setembro. Na Oceania, os jogos já foram encerrados, além da Nova Zelândia, já classificada, a Nova Caledônia, vice-campeã, disputará a repescagem intercontinental.

Eliminatórias da Europa:

Com 16 vagas diretas para a Copa, a Europa iniciou suas Eliminatórias em março com os grupos G a L. Os grupos A a F começam apenas em setembro.

No dia 6, a Noruega recebe a Itália pelo Grupo I, a Estônia enfrenta Israel e a Bélgica visita a Macedônia do Norte pelo Grupo J. No dia 7, os destaques são Finlândia contra Holanda pelo Grupo G, Andorra diante da Inglaterra no Grupo K e Áustria enfrentando a Romênia pelo Grupo H.

Já no dia 9, a Itália encara a Moldávia, a Bélgica enfrenta o País de Gales e a Croácia joga contra a República Tcheca. No encerramento da rodada, em 10 de junho, a Holanda recebe Malta, a Finlândia pega a Polônia e a Sérvia confronta Andorra.

Eliminatórias da América do Norte, Central e Caribe:

Canadá, Estados Unidos e México já estão classificados automaticamente como países-sede. Com isso, as demais seleções da América do Norte, Central e Caribe seguem na disputa pelas cinco vagas restantes da Concacaf, sendo três diretas e duas para a repescagem intercontinental.

Nesta janela de junho, a segunda fase das eliminatórias traz jogos decisivos, com seis grupos de cinco times jogando em turno único. Os dois melhores de cada grupo avançam à terceira fase, que definirá os classificados. Até o momento, nenhuma seleção está garantida na próxima fase.

Os principais confrontos começam na sexta-feira, com destaque para Trinidad e Tobago e São Cristóvão e Nevis e Curaçao e Santa Lúcia. No sábado, jogam Panamá e Belize, Jamaica e Ilhas Virgens Britânicas e Costa Rica e Bahamas. Já no dia 10, os principais jogos são Haiti e Curaçao, e Jamaica e Guatemala.

Eliminatórias da Ásia:

Japão e Irã já estão garantidos entre os seis representantes diretos da Ásia. Faltando duas rodadas para o fim da terceira fase, Coreia do Sul, Uzbequistão, Jordânia e Austrália estão muito próximos de confirmar presença entre os classificados.

Os principais jogos acontecem a partir desta quinta-feira, quando a Austrália enfrenta o Japão, às 8h10. Indonésia joga contra China, às 10h45. Omã enfrenta Jordânia, às 13h. No mesmo horário, o Emirados Árabes Unidos pega Uzbequistão e o Bahrein joga contra a Arábia Saudita. Mais tarde, às 15h15, Iraque enfrenta a Coreia do Sul, Catar joga contra o Irã, a Coreia do Norte enfrenta Quirguistão, e o Kuwait recebe a Palestina.

No dia 10, Japão confronta a Indonésia, às 6h35. Depois, às 7h, China e Bahrein, e Coreia do Sul e Kuwait duelam. Já às 9h45, Quirguistão enfrenta Emirados Árabes Unidos, Uzbequistão pega o Catar e o Irã joga contra Coreia do Norte, às 12h. Jordânia enfrenta Iraque, às 14h15, assim como a Palestina que recebe Omã e a Arábia Saudita enfrenta a Austrália. (A Notícia Portal com informações de Douglas Oliveira Portal Terra)