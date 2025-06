Basquete feminino de Redenção brilha nos JEPs em Castanhal

O basquete feminino do Projeto Basquete Legal, liderado pelo treinador e psicólogo Carlos Costa, alcançou um feito histórico ao conquistar o terceiro lugar na fase estadual dos Jogos Estudantis Paraenses (JEPs), realizada na cidade de Castanhal, nordeste do Pará. A competição aconteceu entre os dias 11 e 15 de junho, com a abertura oficial no Ginásio Municipal Loiola Passarinho.

Conhecido como “Super JEPS”, o evento reúne as melhores equipes escolares do estado e serve como seletiva para os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), que ocorrem em âmbito nacional. As atletas de Redenção representaram a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmã Eunice, localizada no Setor Marechal Rondon, e enfrentaram equipes de alto nível técnico, vindas da capital Belém, de cidades da região metropolitana e de municípios interioranos próximos à capital.

Apesar da forte concorrência e das limitações estruturais, as meninas do Projeto Basquete Legal mostraram garra, disciplina e qualidade técnica, competindo de igual para igual com times de escolas consideradas tradicionais no cenário esportivo paraense.

Para o treinador Carlos Costa, o resultado foi mais do que uma vitória: foi a consagração de um projeto social que vem transformando vidas por meio do esporte. “Neste universo de gigantes do esporte escolar, as nossas meninas entraram em quadra com coragem e talento, representando orgulhosamente Redenção. Este terceiro lugar tem sabor de campeão para todos nós”, comemorou o treinador.

A participação da equipe contou com total apoio da Prefeitura Municipal de Redenção. O prefeito Dr. Rener determinou ao secretário municipal de Educação, Fernando Gomes, que fossem oferecidas todas as condições necessárias para garantir a presença da delegação na competição, desde transporte até hospedagem e alimentação.

A etapa estadual dos JEPs integra uma política de incentivo ao esporte educacional promovida pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), com o objetivo de valorizar o esporte como ferramenta de inclusão social e desenvolvimento dos estudantes paraenses.

Além de proporcionar integração e espírito de equipe, os Jogos Estudantis abrem portas para que os jovens talentos do interior ganhem visibilidade e possam trilhar novos caminhos no esporte. Redenção, com esse resultado expressivo, mais uma vez se destaca no cenário esportivo do Pará. (A Notícia Portal com informações de Dinho Santos Dol Carajás/ Foto: Reprodução)