Xinguara-PA: Homem é assassinado a tiros dentro de bar

Um homem identificado Luiz Fernando dos Reis, de 34 anos, de idade, mais conhecido como “Abobrão”, foi morto a tiros dentro de um Bar em Xinguara, na noite da última quarta-feira, 4 de janeiro.

O crime aconteceu no momento em que Luiz Fernando estava sentado em frente um Bar de sua propriedade, localizado na Rua Tancredo Neves esquina com a Ana Neri, no bairro Novo Horizonte. Dois homens em uma motocicleta passaram e efetuaram dois disparos, o garupa voltou e terminou de executar a vítima já dentro do bar.

De acordo com as informações policiais, Luiz Fernando já tem passagens na Polícia por algumas acusações, entre as quais a participação dele no assassinato do jovem Mateus Alves de Sousa, no ano de 2016 na Borracharia do Posto Castanheira. Mateus estava trabalhando quando foi morto a tiros por dois homens que estavam em uma motocicleta.

Ainda não há informações sobre autoria e motivação do crime. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, para investigação.

