Barragem em Tucumã está entre as estruturas com risco potencial no Brasil, aponta relatório da ANA

Um levantamento divulgado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) revela que, sendo três delas localizada no município de Tucumã, no sudeste do Pará.

A estrutura identificada é o Barramento 01, localizado no Sítio Aparecida, que aparece no relatório com código 3776. A barragem é voltada para atividade de aquicultura e está sob responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (Semas). As outras duas são; Barramento 01 Fazenda Castanheira destinada para irrigação e na mesma localidade para aquicultura.

Segundo a ANA, o barramento atende aos critérios de fiscalização e apresenta Dano Potencial Associado (DPA) e Categoria de Risco (CRI) classificados como altos, o que exige atenção redobrada por parte das autoridades ambientais.

O relatório tem como base a Política Nacional de Segurança de Barragens e aponta que a presença de barragens com risco elevado demanda ações preventivas, planos de emergência e constante monitoramento.

A inclusão do Barramento 01 de Tucumã entre os casos que exigem atenção serve de alerta para a importância da fiscalização contínua dessas estruturas, principalmente em regiões que vêm ampliando atividades como a aquicultura e o uso intensivo de recursos hídricos. (A Notícia Portal com informações do Site do Brasil 61 – Relatório da ANA/ Fotos: Daniel Cardim)