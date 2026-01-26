Internacional

Balsa com 350 pessoas naufraga nas Filipinas; ao menos 18 morrem

Uma balsa com mais de 350 pessoas naufragou próximo a uma ilha no sul das Filipinas, resultando na morte de pelo menos 18 pessoas.

26/01/2026

Pelo menos 18 pessoas morreram após uma balsa com mais de 350 pessoas a bordo naufragar na madrugada desta segunda-feira (26/1), próximo a uma ilha no sul de Filipinas. A balsa estava com 332 passageiros e 27 tripulantes.

Falha técnica fez com que água entrasse na embarcação, que navegava próximo a uma ilha no sul do país,

Causa do Acidente

Segundo o jornal The Guardian, a balsa navegava em boas condições climáticas, a caminho da ilha de Jolo, quando apresentou problemas técnicos e o casco de aço inclinou, permitindo a entrada de água.

Operações de Resgate

Equipes de resgate salvaram pelo menos 316 passageiros e tripulantes e recuperaram 18 corpos. Navios da Guarda Costeira e da Marinha, um avião de vigilância e barcos de pesca participaram das operações.

26/01/2026

Notícias relacionadas

Conselheiros tutelares de Conceição do Araguaia serão diplomados nesta sexta

24/10/2019

Supermercados forçam pagamento com Pix, mas clientes têm direito a pagar com cartões

05/08/2022

Processo é arquivado e Seleção não usará camisa 24 na final da Copa América

10/07/2021

CRAS REALIZA ATIVIDADES COM IDOSOS

10/03/2023
Botão Voltar ao topo