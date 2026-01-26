Balsa com 350 pessoas naufraga nas Filipinas; ao menos 18 morrem

Pelo menos 18 pessoas morreram após uma balsa com mais de 350 pessoas a bordo naufragar na madrugada desta segunda-feira (26/1), próximo a uma ilha no sul de Filipinas. A balsa estava com 332 passageiros e 27 tripulantes.
Causa do Acidente
Segundo o jornal The Guardian, a balsa navegava em boas condições climáticas, a caminho da ilha de Jolo, quando apresentou problemas técnicos e o casco de aço inclinou, permitindo a entrada de água.
Operações de Resgate
Equipes de resgate salvaram pelo menos 316 passageiros e tripulantes e recuperaram 18 corpos. Navios da Guarda Costeira e da Marinha, um avião de vigilância e barcos de pesca participaram das operações.