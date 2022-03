IFPA divulga edital com 62 vagas para professor

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará vai ofertar 62 vagas para o cargo de professor da Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – EBTT, na classe inicial. A abertura do certame foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (21).

O edital do concurso do IFPA está disponível no site www.ifpa.edu.br ou http://www.concursos.ifpa.edu.br e as inscrições poderão ser feitas a partir do dia 24 de março até o dia 11 de abril de 2022. A taxa de participação é de R$ 150,00.

O aprovado terá vencimento básico da classe de Professor da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico de R$ 4.463,93. Mas pode chegar a R$ 9.600,92 devido a retribuição por titulação.

A Prova Objetiva valerá 100 pontos, com peso 3 no cálculo da nota final. A Prova de Desempenho Didático valerá 100 pontos, com peso 4 no cálculo da nota final. A Prova de Títulos valerá 100 pontos, com peso 3 no cálculo da nota final.

