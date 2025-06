Avião com 242 pessoas cai na Índia; piloto declarou emergência durante a decolagem

Um avião com 242 pessoas a bordo caiu nesta quinta-feira (12) perto do aeroporto de Ahmedabad, no oeste da Índia. O acidente aconteceu no início da manhã de acordo com o horário de Brasília (início da tarde no horário local).

Vídeos feitos por testemunhas mostram o momento em que o avião tenta arremeter antes de cair. Em seguida, fumaça e fogo se espalham pelo local.

O voo, operado pela Air India, seguia para o aeroporto de Gatwick, em Londres, no Reino Unido. A bordo, estavam 53 britânicos. A companhia aérea e o aeroporto confirmaram a queda.

De acordo com autoridades indianas, o avião transportava 232 passageiros e 10 tripulantes. Entre eles, estavam 169 indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense, segundo a Air India e a agência Reuters. Um ex-ministro do estado de Gujarat também estava a bordo, informou o jornal “India Today”.

O avião caiu em uma área residencial segundos após a decolagem, em uma região próxima ao aeroporto, segundo a autoridade indiana de aviação. Segundo o controle de tráfego aéreo do aeroporto de Ahmedabad, um chamado de emergência “Mayday” foi emitido, mas, depois disso, não houve mais resposta da aeronave.

Equipes de resgate foram enviadas ao local do acidente, e as operações no aeroporto de Ahmedabad estão suspensas. A Air India disse que os feridos estão sendo levados para hospitais da região e que colabora com as investigações. As causas da queda ainda não foram identificadas. (A Notícia Portal com informações e Fotos do G1)