INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: Ministério Público do Estado terá política de Inteligência Artificial

O procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, Alexandre Marcus Fonseca Tourinho, assinou, na tarde desta terça-feira (15), a Portaria nº 1927/2025-MP/PGJ, que institui a Política Institucional de Inteligência Artificial e de Inovação do MPPA. O ato oficializou a criação do Comitê de Governança de Inovação e Inteligência Artificial, além do Escritório de Inteligência Artificial e do Escritório de Inovação.

O Comitê de Governança será coordenado pela promotora de Justiça Daniela Souza Filho Moura, que atuará na articulação de estratégias para o desenvolvimento e a implementação de soluções inovadoras e tecnológicas no âmbito institucional.

A assinatura ocorreu durante o seminário “A Utilização de Ferramentas de IA no Serviço Público: Eficiência e Inovação”, promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF). A iniciativa tem como objetivo disseminar a cultura da inovação e do uso da Inteligência Artificial na instituição, contribuindo para o aperfeiçoamento contínuo das atividades ministeriais e para a melhoria dos serviços prestados à sociedade paraense.

A nova política reforça o compromisso do MPPA com a modernização da gestão institucional, alinhada às transformações tecnológicas e às boas práticas de governança pública. (A Notícia Portal/ com informações Luiz Flávio Dol/ Foto: Reprodução)