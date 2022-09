Ator José Dumont é preso por pornografia infantil

Após ter sido preso em flagrante por armazenamento de pornografia infantil, o ator global José Dumont, de 72 anos, foi retirado do elenco da novela “Todas as Flores”, do Globoplay, plataforma de streaming da TV Globo.

De acordo com a emissora, José Dumont tinha contrato por obra para participar como ator no projeto. Porém, a direção da Globo decidiu retirá-lo da grade por conta da prisão em flagrante, por não “tolerar comportamento abusivo e criminoso”

a ser exibida no Globoplay. Diante dos fatos noticiados, a Globo tomou a decisão de retirá-lo da novela. A suspeição de pedofilia é grave. Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros que com ela tenham qualquer relação”, disse a emissora.

O artista foi preso nesta quinta-feira, 15, em flagrante pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, por armazenamento de pornografia infantil.

“De acordo com a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), o autor foi preso em flagrante pelo crime de armazenamento de imagens de sexo envolvendo crianças. A investigação está sob sigilo”, informou a polícia, através de nota.

José Dumont possui mais de 40 anos de carreira e reconhecimento nacional por trabalhos em filmes e novelas. No ano de 2021, o artista contracenou na novela “Nos Tempos do Imperador”, da TV Globo, onde deu vida ao coronel Eudoro Mendes. Com informações do Splash – (ANOTÍCIA PORTAL)