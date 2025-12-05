Bannach é Destaque Nacional em transparência pública, conferido pela Associação dos Tribunais de Contas do Brasil

Administrado pelo prefeito Valber Milhomem (União Brasil), Bannach se destacou pelo compromisso com a responsabilidade pública e pela evolução significativa no acesso à informação. O Selo Diamante representa o nível máximo de transparência previsto pela Associação dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON). Bannach obteve 97,58% de conformidade, resultado que coloca o município entre os mais transparentes do Pará e do Brasil.

O selo é um dos mais altos reconhecimentos do país e faz parte do Programa Nacional da Transparência Pública, promovido pela ATRICOM. A classificação Diamante, recebida por Bannach em 2025, é o mais alto selo do programa. Em 2024, Bannach obteve apenas 81,23% ficando na classificação Prata.

CRITÉRIOS: A certificação avalia rigorosamente a qualidade das informações disponibilizadas aos cidadãos, incluindo dados sobre gastos públicos, licitações, contratos, servidores, receitas, execução orçamentária e demais conteúdos essenciais para o controle social.

Alcançar a categoria Diamante demonstra que o município atende com excelência às exigências legais e adota boas práticas de governança, modernização do portal público e disponibilização clara de dados.

“Ficamos felizes em saber que estamos conseguindo realizar o que planejamos, que é entregar uma gestão organizada, que respeita o ordenamento jurídico, os tribunais de contas, os recursos públicos e a população. Parabéns a cada membro da nossa equipe de governo que trabalhou para essa evolução e obrigado a Deus, por nos manter no caminho certo”, disse o prefeito.

Com essa conquista, Bannach reforça seu papel como referência em gestão transparente na região sul do Pará, proporcionando mais segurança e confiabilidade para a população na fiscalização dos recursos públicos. As informações completas sobre a classificação estão disponíveis no portal da ATRICOM e no Portal da Transparência do município. (A Notícia Portal)