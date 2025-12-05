Associação dos Cacauicultores da PA-279 elege nova diretoria e projeta expansão para 2026

A Associação dos Cacauicultores e Cacauicultoras da PA-279 realizou, na quinta-feira (5), a eleição da nova diretoria que irá conduzir a entidade pelos próximos três anos. Com chapa única, o processo ocorreu de forma tranquila e marcou também a apresentação da prestação de contas, aprovada por unanimidade pelos associados presentes.

Durante o encontro, a diretoria destacou o planejamento para a próxima safra e apresentou as perspectivas de novos negócios para 2026, incluindo estratégias para ampliar a produtividade e fortalecer a cadeia do cacau nos municípios de Tucumã e São Félix do Xingu regiões onde se concentram os produtores que integram a nova gestão.

A principal meta da Associação para o próximo triênio é focar 100% da produção em amêndoas de alta qualidade, mirando diretamente o mercado de exportação. A proposta, segundo a entidade, visa agregar valor ao produto regional e abrir portas para novos compradores internacionais.

Nova diretoria eleita

• Presidente: Wesley Matos

• Vice-presidente: Crácio Roberto

• 1º Tesoureiro: Edilson Pereira

• 2º Tesoureiro: Márcio Reis

• 1º Secretário: Erivaldo Alves

• 2º Secretário: Emerson de Oliveira

Conselho Fiscal

• Willians

• Rosilene

• Eduardo

• André

• Érika

• Valdivino

• Alessandro

A Associação reforçou que o novo ciclo começa com o compromisso de fortalecer a organização, ampliar oportunidades aos produtores e consolidar a PA-279 como referência na produção de cacau de qualidade no sul do Pará. (Roney Braga A Notícia Portal/ Fotos: Divulgação)