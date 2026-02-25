Marcando mudanças na mobilidade e infraestrutura de Redenção, avenida Marechal Rondon é entregue à população

O Governo do Pará entregou nesta quarta-feira, 25, a Avenida Marechal Rondon, localizada no município de Redenção, no Sul do Estado. A avenida beneficia cerca de 45 mil pessoas direta e indiretamente, com serviços de pavimentação asfáltica, drenagem superficial, drenagem pluvial urbana, drenagem longitudinal profunda, implantação de ciclofaixa, construção de calçadas acessíveis e sinalização viária. No total, cerca de 150 empregos foram gerados durante a execução da obra, que teve o investimento de R$ 13.019.337,31.

O governador do Pará, Helder Barbalho, ressalta que o crescimento da cidade com infraestrutura e segurança na mobilidade contribui para o bem-estar da população.

“Entregamos a avenida Marechal Rondon toda organizada, pavimentada, sinalizada, com ciclofaixa, uma rodovia que cria uma alternativa que interliga a BR-155 e a PA-279 e que oportuniza bairros para expansão urbana, para organização urbana da cidade, e hoje estamos aqui para entregar benefícios de programas estratégicos do Governo, benefício “Bora Estudar“, que é estratégico para a educação, para motivar, para estimular. Aqui nós estamos entregando o programa “Sua Casa“ para que essas famílias possam ter a reforma de suas casas e viver com mais dignidade e mais oportunidades”, disse.

O prefeito do município, Rener de Santana Miranda, fala sobre o impacto positivo na infraestrutura e mobilidade da população. “Nós estamos aqui para receber o nosso governador e a nossa vice-governadora, para fazer entregas no município de Redenção, além de entregar a Avenida Marechal Rondon, a primeira via de acesso ao município, uma avenida de 7 quilômetros. Estamos também entregando outros serviços como cheque-cidadão e cheque Bora Estudar, mas acima de tudo, estamos aqui para agradecer a esse reconhecimento à cidade de Redenção, que mais uma vez está voltando a participar de grandes eventos e tendo reconhecimento por parte do governador Helder e da vice-governadora Hana, que tanto têm trabalhado pelo nosso Estado sem esquecer um só município, nós ficamos agradecidos por isso”, disse.

O ajudante de operador Vancleberson Soares classifica o momento como a realização de um sonho. “Moro aqui há mais de 18 anos e antes do asfalto não existia tráfego, era vala, atoleiro e nem moto passava. Já sofremos muito e para sair daqui era quase uma hora, tinha muita poeira, muito buraco e quando chovia era só lama. Agora vivemos um sonho realizado, muitas pessoas duvidaram, mas o asfalto finalmente chegou dando qualidade de vida para população”, comenta.

O morador Antônio Nascimento já sente de perto as melhorias que chegam junto com a nova avenida. “Antigamente a avenida mais bonita daqui era a Avenida Brasil, mas hoje é a Marechal Rondon, não tem nenhuma avenida tão bem sinalizada quanto essa, tá linda demais. Aqui era só buraco e lama, hoje tá um tapete pra andar a pé ou de veículo”, comemora.

A dona de casa Deuza Pereira, mora há 22 anos no local e hoje agradece pelo conforto de morar numa via totalmente diferente do que ela vivia anos atrás. “Moro aqui desde 2002, nunca tinha visto essa via tão bonita, valorizada e confortável, valorizou até nossos imóveis. Antigamente não dava nem pra chegar na igreja de tanta lama no caminho, e hoje é só felicidade”, comemora. ( A Notícia Portal com informações de Mariana Azevedo (NGTM)/ Fotos: Vinícius Pinto/ Pedro Guerreiro e Igor Nascimento/ Agência Pará)