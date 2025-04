ASSALTO NO MARANHÃO: Dupla especializada em roubos a banco é presa no sul do Pará

Uma dupla considerada de alta periculosidade e especializada em roubos a bancos foi presa na última quarta-feira (10) na cidade de Xinguara, no sul do Pará. A ação foi resultado de uma operação integrada entre a Polícia Civil do Pará e a Polícia Militar de Xinguara, com o apoio da Delegacia de Polícia Civil de Grajaú, no Maranhão.

Os suspeitos, que estavam escondidos em Xinguara, foram localizados e detidos em cumprimento a mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça.

Durante a abordagem, um dos suspeitos revelou o endereço do irmão, também envolvido em atividades criminosas, que foi capturado por uma guarnição da Polícia Militar.

Estilo “novo cangaço”: De acordo com informações da Polícia Civil, os detidos são investigados por envolvimento em um assalto a banco ocorrido em 27 de março de 2019, na cidade de Formosa da Serra Negra (MA), caracterizado pelo estilo conhecido como “novo cangaço”. Essa modalidade consistem em integrantes do banco provocarem arruaças e desordem na cidade onde assaltam o banco, atirando a esmo, rodando pela cidade e até mesmo fazendo pessoas de refém.

A prisão foi facilitada pelo trabalho de inteligência e monitoramento da Polícia Militar, que identificou a presença de um dos suspeitos na entrada de Xinguara. Ao ser abordado, ele confessou que se dirigia à casa de um irmão foragido da Justiça.

Durante a ação criminosa em 2019, os assaltantes entraram em confronto armado com a Polícia Militar, resultando na morte de um dos integrantes do bando, que foi baleado no local.

Após a prisão, os suspeitos foram encaminhados para uma penitenciária na região sul do Pará, onde permanecem à disposição da Justiça, aguardando transferência para um presídio no Maranhão. As autoridades continuam investigando o caso e buscam identificar e localizar os demais membros da quadrilha envolvidos no roubo. (A Notícia Portal/ Com informações DOL Carajás com informações de Dinho Santos/ Foto: Reprodução)