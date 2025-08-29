Mais de 600 áreas já cadastradas para público assistir neste domingo cavalgada da FAX 2025

A cidade de Xinguara se prepara para viver dias de festa, negócios e muita tradição ruralista com a abertura oficial da 26ª Feira Agropecuária de Xinguara (FAX), que acontece de 30 de agosto a 6 de setembro.

A programação inicia neste sábado (31) com almoço e leilão da Rio Vermelho e, à noite, um mega show da dupla João Bosco & Vinícius, marcando o início oficial do evento. Já no domingo (1º), um dos momentos mais aguardados: a cavalgada ruralista, considerada uma das maiores do Sul do Pará, reunindo cavaleiros, amazonas e diversas comitivas ao longo da Avenida Xingu.

Segundo o prefeito de Xinguara, Osvaldinho Assunção (MDB), e o secretário de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, Antônio Guimarães, até o momento já foram 600 áreas cadastradas para o público acompanhar a cavalgada, restando poucos espaços disponíveis.

A expectativa é de que autoridades estaduais e federais prestigiem a abertura da feira, entre elas o governador Helder Barbalho (MDB), a vice-governadora Hanna Ghassan, além de deputados e prefeitos da região.

Com uma programação musical de peso, a FAX 2025 promete agitar a cidade todas as noites, com bandas e artistas de renome nacional. O evento é considerado a maior feira agropecuária do norte do Brasil, consolidando Xinguara como um polo do agronegócio e da cultura sertaneja. Prepare o coração, o chapéu e a bota: a FAX 2025 já é destaque e promete entrar para a história. (Roney Braga A Notícia Portal)