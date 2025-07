Mais de 40 unidades de saúde reforçam atendimento no Pará com construções de hospitais municipais e regionais

O Governo do Pará segue ampliando e fortalecendo a rede pública de saúde em todas as regiões do estado. Desde 2019, mais de 40 unidades foram entregues, entre hospitais, policlínicas e postos de saúde, beneficiando diretamente a população com atendimento mais próximo e qualificado.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública, a Sespa, destaca que o objetivo é levar serviços de média e alta complexidade para todas as regiões, com atendimento humanizado e estrutura moderna.

Na região sul do Pará, destaque para a entrega do Hospital Regional da PA-279, em Ourilândia do Norte, com 120 leitos e capacidade para atender mais de meio milhão de pessoas. A cidade de Bannach também foi contemplada com a reconstrução do hospital municipal, reforçando a assistência de saúde básica e emergencial.

Outras cidades beneficiadas incluem Castelo dos Sonhos, Jacundá, Sapucaia, Eldorado dos Carajás, Santana do Araguaia e Monte Alegre, entre outras. Até 2026, o governo prevê a entrega de novos hospitais materno-infantis em Marabá, Altamira, Breves e Santarém, além do Hospital Regional de Parauapebas e novas policlínicas.

Segundo a secretária Ivete Vaz, “cada nova unidade representa mais dignidade e qualidade de vida para quem mais precisa”. (A Notícia Portal com informações de Giullianne Dias (SESPA)/ Fotos de Marco Santos/ Agência Pará)