Araguaína enfrenta epidemia de Dengue com três mortes suspeitas pela doença

Município já soma mais de 300 casos confirmados só neste início de ano.

09/02/2026

Araguaína vive um cenário de alerta máximo diante do avanço da Dengue, com alto número de casos e a investigação de três mortes suspeitas associadas à doença. Até a última quinta-feira, 5, o município já contabilizava 1.080 casos notificados neste ano, sendo 302 confirmados, 255 descartados e 523 ainda aguardando resultados de exames laboratoriais.

Equipes de saúde intensificam bloqueios, visitas domiciliares e ações educativas para conter o avanço da dengue e reduzir riscos à população.

Diante do aumento expressivo, a Prefeitura de Araguaína, por meio da Secretaria da Saúde, intensificou as ações de enfrentamento à doença, com foco no controle do mosquito Aedes aegypti, na prevenção de novos registros e na conscientização da população.

Entre as medidas adotadas estão o bloqueio físico e químico em residências de pacientes com suspeita de dengue, visitas de casa em casa para eliminação de focos do mosquito e orientações diretas aos moradores.

As ações também envolvem atividades educativas em escolas, hospitais e Unidades Básicas de Saúde (UBS), além de operações integradas com a Vigilância Sanitária em pontos estratégicos, como borracharias, ferros-velhos e áreas de reciclagem.

Em parceria com o DEMUPE, o município tem intensificado notificações para limpeza de terrenos baldios e realizado o Levantamento do Índice de Infestação do Aedes aegypti em toda a cidade. Como reforço, o carro UBV pesado, conhecido como fumacê, começará a percorrer os bairros nesta sexta, dia 6.

