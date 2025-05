Apoio logístico do Exército à operação de desintrusão na terra indígena kayapó

A 23ª Brigada de Infantaria de Selva concluiu a montagem e o estabelecimento de uma base operacional em apoio à operação de desintrusão na Terra Indígena Kayapó

O Comando Militar do Norte, por intermédio da 23ª Brigada de Infantaria de Selva, está presente no município de Cumaru do Norte/PA desde o dia 28 de março, onde realizou a preparação, a montagem e o estabelecimento de uma Base Operacional Logística para apoiar os Órgãos Governamentais que irão cumprir uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, no contexto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 709.

A ADPF 709 tem o objetivo de garantir a preservação da vida dos povos indígenas, a integridade do território e o pleno direito ao uso da terra. Neste escopo, a operação que inicia no dia 01 de maio será responsável pela desintrusão na Terra Indígena Kayapó, localizada no sudeste do estado do Pará. A coordenação das atividades compete à Casa Civil da Presidência da República. As ações do Exército, por sua vez, estão restritas ao apoio logístico e de comando e controle em apoio à operação de desintrusão na Terra Indígena Kayapó, a ser conduzida pelos órgãos governamentais.

Nesse contexto, a 23ª Brigada de Infantaria de Selva está empregando cerca de 250 militares, oriundos do Comando da 23ª Brigada de Infantaria de Selva, do 52º Batalhão de Infantaria de Selva, do 23º Batalhão Logístico de Selva, da 23ª Companhia de Comunicações de Selva e da 6ª Companhia de Engenharia de Combate de Selva.

Para que a montagem da base fosse concluída, foram necessários trabalhos de terraplanagem, cercamento, estabelecimento de infraestrutura de energia, água e esgoto, preparação de instalações para acondicionamento e preparação de gêneros alimentícios, entre outros. Até o presente momento, as viaturas da 23ª Bld Inf Sl já percorreram aproximadamente 75.000 km e transportaram mais de 24 toneladas de materiais e suprimentos diversos.

Assim sendo, a 23ª Brigada de Infantaria de Selva passará a prover o apoio logístico e de comando e controle para 150 agentes de mais de 20 órgãos governamentais, incluindo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, FUNAI, IBAMA, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e ABIN.

A 23ª Brigada de Infantaria de Selva é Força de Emprego Estratégico do Exército e Força de Prontidão do Comando Militar do Norte e pauta as suas ações pelo lema “PRONTIDÃO E COESÃO”.

Comando Militar do Norte: defesa e proteção da Amazônia Oriental. (A Notícia Portal/ Emilly Dulcio)