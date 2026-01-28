Justiça Federal acolhe pedidos do MPF e condena integrante de quadrilha que roubou 289 quilos de ouro no Pará

A Justiça Federal acolheu pedidos do Ministério Público Federal (MPF) e condenou mais um dos integrantes da quadrilha que praticou, há 26 anos, um dos maiores assaltos até então ocorridos no Pará: o roubo de 289 quilos de ouro transportados por um helicóptero da mineradora Vale que se encontrava estacionado no aeroporto da Serra dos Carajás, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Em valores da época, a carga era avaliada em R$ 4,8 milhões, atualmente cerca de R$ 200 milhões, considerando a cotação do grama em R$ 840.

Na sentença assinada no último dia 22, a Justiça Federal aplicou ao réu a pena de 10 anos e 11 meses de prisão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Ele foi condenado pelo crime de roubo, tendo a pena aumentada porque, entre outras condutas, também usou arma de fogo e agiu em conjunto com comparsas, além de ter restringido a liberdade de pilotos que foram obrigados a conduzir, sob ameaça armada, uma aeronave até uma pista clandestina. Da sentença ainda cabe recurso ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), em Brasília (DF).

O condenado foi encontrado em 2023, em Goiânia (GO). Nos processos judiciais resultantes da denúncia do MPF, outros integrantes do bando já foram condenados. Alguns seguem foragidos.

Dinâmica do assalto

Em 5 de novembro de 1999, no aeroporto da Serra dos Carajás, um grupo composto por diversos homens trajando roupas camufladas, encapuzados e fortemente armados que estava à espreita em um matagal nas adjacências do aeroporto, roubou os 289 quilos de ouro da então Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) que estavam no interior de um helicóptero da própria Vale.

Durante a execução do crime, os assaltantes retiraram a carga de ouro do helicóptero, acondicionando-a em uma aeronave que faria o segundo trecho do transporte do ouro para Brasília (DF). Durante o roubo, os criminosos realizaram disparos de arma de fogo contra vigilantes da empresa responsável pela segurança da operação.

Os criminosos também sequestraram a tripulação da aeronave, sendo os pilotos obrigados a conduzi-la até uma pista clandestina de uma fazenda situada no município de São Félix do Xingu (PA), onde o ouro foi descarregado. Ao final, determinaram que a tripulação decolasse novamente, efetuaram novos disparos para o alto e fugiram em um barco a motor tipo voadeira até a cidade de São Félix do Xingu, onde a fuga prosseguiu com um automóvel.

Na denúncia, o MPF destacou que o condenado atuou ativamente junto ao grupo de criminosos, sendo o responsável pelo transporte de armas com grande potencial bélico. O MPF detalhou, ainda, que o grupo se reunia na casa do réu para planejar o assalto. “Sua atuação, conforme delineado, não se limitou a um apoio secundário ou acessório, mas revelou-se essencial à estrutura logística da organização, responsável por transportar o armamento necessário à execução do assalto”, destacou trecho da sentença condenatória. ( A Notícia Portal com informações do MPF – PA e da Justiça Federal/ Foto: Divulgação)