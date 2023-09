Brasil vence Peru por 1×0 em jogo cheio de faltas, cartões e 2 gols anulados.

Para os brasileiros, a partida entre Brasil e Peru, pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026, começou tarde. O jogo começou às 23h45 desta terça-feira (12), no horário de Brasília. A única real alegria do torcedor também veio tarde: somente ao 45 minutos do segundo tempo, uma jogada com participação de Neymar resultou no gol de Marquinhos. Foi o terceiro do dia, mas dois gols foram anulados, esfriando um duelo que já era morno.

Diferente do jogo em Belém (PA), contra a Bolívia, a Seleção Brasileira não fez goleada e nem passeou em campo. Raphynha fez gol e foi anulado. Richarlison fez gol e também foi anulado. A arbitragem oscilava entre rigorosa e atrapalhada com frequência. Mas depois do gol anulado do “Pombo”, na segunda e demorada análise do VAR, o que sucedeu foi um jogo cheio de faltas e cartões amarelos. Terminou com vitória, mas quem ficou acordado até quase 1h para assistir, ficou a expectativa de melhorias para a seleção no futuro.

O Brasil segue com 100% de aproveitamento e líder até o momento das eliminatórias da Copa do Mundo 20226, que será nos Estados Unidos e no Canadá. As próximas partidas devem ocorrer em outubro, contra a Venezuela e o Uruguai.

(A Notícia Portal/Da Redação do Fato Regional)