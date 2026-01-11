Acontecimentos

Antes de morrer mãe escreve para o filho; estou partindo

carta que Isabel Veloso escreveu para o filho antes de morrer

11/01/2026

Internautas resgataram uma carta aberta escrita por Isabel Veloso ao filho, Arthur, de um ano. O texto foi publicado em uma postagem no Instagram em outubro de 2025, quando a influenciadora estava internada.

Devido ao cancer; na carta aberta, Isabel Veloso escreveu sobre a ausência e destacou que estava em um lugar para cuidar do corpo

Isabel morreu no último sábado (10/1) aos 19 anos em decorrência de complicações relacionadas ao transplante de medula óssea (TMO), feito em outubro. A jovem chegou a ter alta médica, mas precisou retornou ao hospital em novembro, de onde não saiu mais até o falecimento.

Leia abaixo:

“Oi, meu amor.

A mamãe não está com você agora, e eu sei que você sente.
Sei que meu colo faz falta.
E que esse cheirinho que você procura no ar ainda não está aí..
Mas quero te contar uma coisa:
eu não fui embora..
Estou aqui, dentro de tudo.
No seu travesseiro, no brinquedo que você gosta, no som que a casa faz quando você acorda.
E principalmente… estou dentro do motivo que me fez levantar mais uma vez: você, meu amor.

A mamãe está num lugar que cuida do corpo.
Pra que eu fique forte de novo.
Pra te carregar.
Pra correr com você no parque,
Pra ver você crescer, sorrir, dormir em paz.

E eu vou voltar.
Vai demorar um pouquinho, mas eu volto.
Com o mesmo coração, com o mesmo cheiro, com o mesmo amor.
Com um abraço que vai colar de novo tudo o que essa saudade fez.

Se alguém estiver lendo isso pra você, saiba:
a mamãe está ouvindo também, de onde estiver.
E o que ela mais quer, é te dizer:

Você nunca esteve sozinho.
Nem na UTI, nem agora.
Porque o amor da mamãe… ficou.
Inteiro, e em tudo.

Te amo mais do que qualquer distância pode medir.
Prometo que volto logo…”. ( A Noticia portal/ / Metrópoles/ Foto: Rede Social)

11/01/2026

