ANANINDEUA: PF prende homem com 5 mil arquivos de pornografia infantil

Em 2021, foram realizadas pela Polícia Federal, no Pará, nove operações por crimes relacionados ao abuso e exploração sexual infantil, que resultaram em 15 mandados de busca e apreensão e três presos. Já nos primeiros oito meses de 2022, foram também nove operações, porém, com vinte e dois mandados de busca e apreensão e oito presos.

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (17), pela Polícia Federal em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. A prisão ocorreu durante a operação “Tauató”, com objetivo de cumprir dois mandados de busca e apreensão na casa de investigados por crimes relacionados ao armazenamento e disponibilização de imagens e vídeos contendo cenas de abuso e exploração sexual infantil.

Nos primeiros oito meses de 2022, foram nove operações com 22 mandados de busca e apreensão e oito pessoas presas. De acordo com a PF, o crescimento do número de mandados e prisões tem duas causas: o aumento de crimes relacionados ao abuso e exploração sexual infantil e a especialização do efetivo para o combate desse tipo de crime.

Mais policiais têm sido treinados para compor o Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos (GRCC) da Superintendência da Polícia Federal no Estado do Pará. Além disso, é importante o apoio técnico do Serviço de Repressão aos Crimes de Ódio e à Pornografia Infantil (SERCOPI), que permite o avanço no uso de tecnologia moderna para rastrear e identificar os investigados.

O órgão informou ainda que os investigados poderão responder, dentre outros, pelos crimes de armazenamento e disponibilização de conteúdo pornográfico infantil. Esses crimes possuem penas máximas que, somadas, podem chegar a 10 anos de prisão. As investigações seguem em andamento.

A OPERAÇÃO: O nome da operação remete ao Tauató-pintado, uma espécie de ave de rapina encontrada no Brasil. Os equipamentos e mídias apreendidas serão encaminhados para a realização dos exames periciais visando à coleta de provas digitais. (A Notícia Portal / com informações de Dol Carajás).