Ambulância de Nova Ipixuna pega fogo durante festa “Trilha Pelotão dos Feras”

Uma ambulância pertencente à frota da Prefeitura de Nova Ipixuna, no sudeste do Pará, pegou fogo na noite de sábado (12/4) durante a realização do evento conhecido como 4ª Trilha Pelotão dos Feras, que reuniu dezenas de motociclistas e populares no município.

O incidente ocorreu em via pública, nas proximidades de alguns estabelecimentos comerciais. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o veículo oficial completamente tomado pelas chamas, enquanto populares observavam a cena. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

Segundo informações de moradores, a ambulância já apresentava sinais de desgaste e estaria sem manutenção adequada, o que pode ter contribuído para o incêndio. Ainda não se sabe se o veículo estava em uso no momento ou se havia pacientes a bordo, mas as imagens mostram as portas abertas, o que pode indicar tentativa de retirada de equipamentos antes que o fogo se alastrasse.

Até o momento, a Prefeitura de Nova Ipixuna não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido, nem esclareceu as causas do incêndio ou as condições de manutenção do veículo. (A Notícia Portal/ Com informações do Portal Debate/ Foto: Divulgação)