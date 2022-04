Alepa celebra os 203 anos da Associação Comercial do Pará e destaca atuação para o setor

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), prestou homenagem ao aniversário de 203 anos de fundação da Associação Comercial do Pará (ACP), a segunda mais antiga do Brasil, em Sessão Especial nesta quarta-feira (20.04), atendendo solicitação do deputado estadual Fábio Freitas, líder do Republicanos.

Nesse período, a ACP participou de fatos importantes na história do país e do estado. Contribuiu na elaboração da Constituição de 1988, juntamente com a bancada de parlamentares paraenses.

Propositor da homenagem, o deputado Fábio Freitas é presidente das Comissões de Prevenção às Drogas e de Modernização Tributária no Poder Legislativo, destacou a importância da ACP para o desenvolvimento do estado.

“É importante valorizarmos a ACP, a sua história e a contribuição para o desenvolvimento do nosso estado durante mais de dois séculos de atividades e na geração de emprego e renda. Não é fácil se manter em período longo como é o caso da Associação Comercial do Pará. Nós temos a ACP como parceira, juntos discutimos propostas para desburocratizar o sistema público e melhorar o trâmite dos processos”, ressaltou.

Fábio Freitas também parabenizou a eleição de Elizabete Grunvald, primeira mulher a assumir o mais alto cargo da instituição para o biênio de 2022-2024.

“Muito feliz em ver uma mulher na presidência, pois a mulher tem plena capacidade com habilidades e talentos que se distinguem dos homens. Desejo sucesso à nova diretoria e o nosso mandato está à disposição”, completou Fábio Freitas.

O parlamentar é autor da Lei Estadual nº 8.949/2019, que institui o Dia da Mulher Empreendedora, a ser comemorado anualmente no dia 19 de novembro.

Em seu discurso, a presidente Elizabete Grunvald, eleita por aclamação no último dia 21 de março, ressaltou a alegria de estar à frente da instituição e os desafios futuros.

“Assumir a presidência da ACP é uma honra, é um grande desafio também, porque uma entidade com protagonismo histórico que a Associação Comercial tem, reforça o nosso compromisso em melhorar o ambiente de negócios e difundir o empreendedorismo e discutir o que atravanca o desenvolvimento. Defendemos as reformas estruturantes, especialmente administrativa e tributária que o Brasil precisa para gerar um ambiente favorável e a recuperação da competitividade afetada de forma devastadora pelo alto custo Brasil”, afirmou.

A presidente complementou apontando que os reflexos da crise provocados pela pandemia e pela guerra entre Rússia e Ucrânia têm impactado diretamente o setor produtivo que é o grande protagonista da geração de emprego e renda, sustentáculo do desenvolvimento econômico. Portanto, pediu apoio à Casa de Leis para discutirem ações que venham contribuir com o desenvolvimento do segmento.

“Não há como suportar o peso de um sistema complexo e oneroso para se desenvolver a atividade produtiva e essa Casa é uma aliada importante para viabilização dessas questões e de Políticas Públicas para melhores caminhos”, reivindicou Elizabete.

Nesse contexto, o primeiro vice-presidente Isan Anijar, relatou a realidade das empresas e solicitou apoio dos parlamentares.

“Parabenizo a iniciativa da Alepa em homenagear a classe produtiva. A gente precisa da união dos parlamentares para fazer acontecer nas questões que estamos pleiteando. Atualmente, a margem de lucro das empresas é de no máximo 5% e por isso precisamos do apoio político para nos ajudar. Com essa parceria, a classe empresarial tem muito a crescer para fomentar a geração de emprego e renda”, pontuou.

Durante a cerimônia, houve homenagens com entrega de certificados de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à sociedade paraense.

Fonte: Assembleia Legislativa do Pará