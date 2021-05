ÁGUA AZUL DO NORTE: PREFEITURA MUNICIPAL REALIZA PROGRAMA MELHOR EM CASA

O programa é desenvolvido com Médicos, Enfermeiras, Técnicas de enfermagem, Fisioterapeutas. O propósito do programa é fazer Assistência à saúde dos pacientes que precisam de continuidade no tratamento para reabilitação.

Os pacientes acamados e/ou domiciliados tem acesso aos serviços de saúde na comodidade e intimidade de seus lares Assim evitamos a internação hospitalar e consequentemente também proteger os pacientes de possíveis agravos, como por exemplo a infecção hospitalar e contaminação por Covid-19. O programa foi lançado pelo Governo Federal em 08 de novembro de 2011 (governo Dilma) e para ser executado necessita do apoio dos municípios interessados.

A prefeitura fez adesão ao programa ( manifestação de interesse para implantar o programa no município)

“O município recebe o recurso do Governo Federal para administrar o programa e contrata os profissionais e implementa o serviço no município. Organiza o processo de trabalho de acordo com as orientações técnicas da portaria que instituiu o programa.” Diz o Secretário de Saúde Wanderley Milhomem, Secretário de Saúde de Água Azul do Norte.