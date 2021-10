Água Azul do Norte: Gestão do prefeito Vandin se destaca na recuperação de estradas vicinais

A atual gestão da prefeitura de Água Azul do Norte, sul do Pará – tem se destacado na realização de serviços de recuperação de estradas vicinais. Com 6.787 km de vias rurais, o município é destaque na economia regional. A pecuária, agricultura familiar e mineração impulsionam Água Azul do Norte.

PRECÁRIO: Mesmo tendo recebido o município com apenas uma máquina funcionando, a nova gestão determinou a manutenção de patrols, carregadeiras, retroescavadeiras, caçambas e outros equipamentos que estavam sem funcionar. Outro avanço foi a implantação de uma fábrica de ‘Aduelas’ para construção de galerias, onde bueiros se tornam insuficientes.

Logo no início da gestão a prefeitura realizou o patrolamento das principais estradas do município e em seguida deu início aos serviços de recuperação – com levantamento, implantação de bueiros e galerias com ‘Aduelas’.

MATA AZUL: No momento, o secretário de obras Valdilei Souza garante que está terminando a recuperação da vicinal Mata Azul, que também atende três aldeias Xicrim que existem no município. Nesta estrada foram feitos 11 bueiros e quatro galerias com ‘Aduelas’.

MINEIRINHOS: O secretário de obras, disse que na próxima semana será retomada a recuperação da vicinal Mineirinhos, onde 15 km já foram recuperados e restam cerca de 35 km a serem feitos, a via atende ainda a região dos Freitas.

VISITA: Nesta quinta-feira (7), o prefeito Vandin formou uma comitiva de representantes da sociedade local para ir visitar as obras de recuperação da vicinal Mata Azul, o serviço está na fase final. A qualidade dos serviços surpreendeu os integrantes da comitiva.

Além da economia dos recursos próprios, tendo em vista que o município ainda não conseguiu verbas de emendas ou convênios para recuperar estradas, o prefeito Isvandires Martins ‘Vandin’ (PSDB) garante que as parcerias com produtores rurais e prefeitos vizinhos tem sido fundamental para garantir as obras de manutenção das estradas.

