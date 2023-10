Agentes da Seap de São Félix do Xingu e Redenção recebem viaturas e coletes; 14 municípios foram contemplados

O Governo do Pará entregou nesta quarta-feira (11) equipamentos e veículos à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). O investimento chega a R$ 4 milhões. A entrega simbólica ocorreu no Palácio do Governo, em Belém. Foram 40 viaturas e 550 coletes balísticos entregues pelo governador Helder Barbalho, pela vice-governadora Hana Ghassan e pelo titular da pasta, Marco Antonio Sirotheau Corrêa Rodrigues. São Félix do Xingu e Redenção, no sul do estado, estão entre as cidades contempladas.

“Estamos reforçando a estrutura do sistema penal do Estado, fortalecendo a polícia penal, aqueles que cuidam dos presídios do sistema carcerário do Estado, para garantir a ordem no sistema e que o Estado seja capaz do cumprimento pleno das penas dos custodiados. Acima de tudo, assegurar que o ambiente penitenciário seja de tranquilidade e ressocialização. Estamos entregando 40 viaturas, mais 2 caminhões e outras 2 estruturas veiculares, permitindo que 44 novos veículos possam ser inseridos, fortalecendo a Polícia Penal, o grupamento tático e especializado da Polícia Penitenciária do Estado”, declarou o governador Helder Barbalho.

As novas viaturas serão utilizadas no transporte de internos do sistema penal e vão atender também aos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Izabel do Pará, Castanhal, Mocajuba, Itaituba, Tucuruí, Capanema, Marabá, Paragominas e Vitória do Xingu. Os dois veículos SUV, o caminhão-baú e o caminhão de carroceria aberta foram doados pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), do governo federal.

Atualmente, a Seap dispõe de 66 viaturas que atendem às unidades penais em todo o Estado. O objetivo da gestão é substituir totalmente os veículos em uso, além de ampliar a frota com mais 85 veículos. Pelo cronograma da Secretaria, já nesta quarta-feira foram substituídas 20 viaturas da frota atual, e entregues 20 viaturas do planejamento de ampliação.

(A Notícia Portal/ Fato Regional, com informações da Agência Pará)