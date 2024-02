Copa Sul do Pará terá decisão nos dias 10 e 17 de fevereiro

Conceição e Floresta do Araguaia decidirão o título da Copa Extremo Sul Pará de seleções. Após cerca de 60 dias de paralisação, a disputa foi retomada neste final de semana. O Floresta do Araguaia superou Xinguara, atual campeã, e garantiu vaga na final contra o Conceição do Araguaia, que já estava classificada para a decisão desde novembro do ano passado, antes da paralisação, após superar Água Azul do Norte.

As partidas semifinais entre Floresta do Araguaia e Xinguara aconteceram nos dois últimos domingos. Considerada uma das favoritas ao título, Xinguara, que conquistou duas das últimas três edições do torneio, venceu a primeira partida jogando em casa pelo placar de 2×1.

Todavia, Floresta do Araguaia também soube aproveitar o mando de campo e venceu o segundo jogo, por 3×2. Nas penalidades, nova vitória dos anfitriões, 4×3, garantido a vaga na final.

As finais da competição, iniciada em setembro de 2023, acontecerão dias 10 e 17 de fevereiro. As partidas serão em Conceição do Araguaia e Floresta do Araguaia, respectivamente. Em caso de resultados iguais, o título será decidido nas penalidades.

A Copa Extremo Sul Pará é realizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e reúne várias cidades da região.

A competição havia sido paralisada após o Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) julgar improcedente o recurso impetrado pela Liga Esportiva de Floresta do Araguaia (Lefa) contra a Liga Esportiva de Ourilândia do Norte (Leon), referente ao atraso para o jogo de volta das quartas de finais, que seria realizado no dia 4 de novembro de 2023. Com a retomada da competição, Floresta do Araguaia venceu por 5×0, avançando para a semifinal. (A Notícia Portal/ Dol Carajás).