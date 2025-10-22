Agente de trânsito é detida vendendo moto apreendida

Uma agente de trânsito identificada como Luciene foi detida em Parauapebas (PA) após tentar vender, em um aplicativo de compras online, uma motocicleta que havia sido apreendida durante uma blitz de fiscalização.

De acordo com informações divulgadas, o verdadeiro dono do veículo procurava a moto para regularizar a situação, mas não a encontrou no pátio de apreensões. Ao ver o anúncio no Marketplace do Facebook, ele teria simulado interesse na compra e acionado a polícia no momento da negociação.

A agente foi detida em flagrante e deverá responder pelos crimes de peculato e receptação.

As autoridades informaram que o caso terá desdobramentos investigativos para apurar se há outros servidores públicos envolvidos no esquema. A prisão repercutiu nas redes sociais, onde o caso ganhou grande visibilidade e gerou indignação entre os moradores, que pedem rigor nas investigações e punição exemplar. (A Notícia Portal com informações do Papo de Carajás/ Foto: Divulgação)