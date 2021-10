Prefeito João Cleber anuncia ampliação e reforma de escola da zona rural em São Félix do Xingu

Com a presença de moradores, o prefeito João Cleber, o Secretário de Educação, professor Clebson Alves, Vice – Prefeito Batista Abreu e representantes da empresa vencedora da licitação assinaram a Ordem de Serviço (OS) para construção de novas salas de aulas da Escola de Ensino Fundamental, Globo Verde, localizado no Distrito Taboca.

As ações fazem parte do projeto ‘ Prefeitura Itinerante’ e denotam a preocupação com a comunidade escolar e importantes obras na área da educação, que prosseguem em diversas escolas tanto na zona urbana quanto no interior de São Félix do Xingu.

De acordo com o prefeito João Cleber, o objetivo é melhorar a estrutura da escola, oferecendo mais conforto e qualidade no acolhimento aos alunos e servidores. “O trabalho de hoje irá proporcionar uma vida melhor no futuro”, destacou o gestor”.

(Com informações Ascom São Félix do Xingu)