Agência Virtual da Equatorial Pará tem atendimento na palma da mão

Os clientes da Equatorial Pará contam com uma ferramenta importante de atendimento no site da companhia, o https://pa.equatorialenergia.com.br/novosite. Trata-se da Agência Virtual Equatorial, que torna o atendimento ao cliente ainda mais ágil e prático.

Acessível a qualquer cliente, a Agência Virtual é uma plataforma moderna que reúne, em um só lugar, diversos serviços que antes exigiam deslocamento até um ponto físico ou dependiam de atendimento telefônico. Agora, tudo pode ser feito na palma da mão, com poucos cliques e sem a necessidade de imprimir documentos – uma solução sustentável e alinhada à comodidade que a tecnologia oferece.

A agência virtual, que pode ser acessada através do site da distribuidora, permite que o cliente acesse serviços mesmo sem login, tais como: emitir 2ª via da conta, informar falta de luz e solicitar religação. Para quem prefere uma experiência mais completa, o cadastro simples habilita o acesso a outras solicitações diretamente pelo portal. Para realizar o cadastro basta informar um e-mail e o contato.

Entre os serviços oferecidos pela agência virtual estão: solicitação de ligação nova, religação, informar falta de luz, emitir código de barras, acompanhar serviços, alterar data de vencimento, enviar autoleitura, acompanhar solicitações, contratos e documentos, solicitar fatura por whatsapp, troca de titularidade, desligamento, reativação, geração distribuída, denúncia de fraude, informar situação insegura, cadastro de aparelho de manutenção da vida, declaração anual de quitação, mudança de medidor e alteração de carga/fase, entre outros.

Atendimento digital: mais agilidade e segurança: Para quem busca ainda mais praticidade, a assistente virtual Clara é um canal rápido e funcional. Pelo WhatsApp (91) 3217-8200 podem ser solicitados serviços como código de barra para pagamento, consulta de débitos, cadastro de tarifa social baixa renda, segunda via de fatura, cadastro de data certa, cadastro de fatura via whatsapp e registro de risco à vida, quando há situações de choque elétrico.

O gerente de relacionamento com o cliente Equatorial Pará, João Pedro Gomes, destaca que o uso desses canais contribui diretamente para a eficiência operacional. “O uso dos canais oficiais é fundamental para garantir que as informações cheguem diretamente à nossa central de operações, permitindo uma resposta mais rápida e segura para cada caso. Além disso, reforçamos que somente os canais da Equatorial são autorizados e seguros para realizar atendimentos e solicitações de serviços”, afirma.

Outros canais: A distribuidora ainda dispõe de outros canais de atendimento também disponíveis 24 horas por dia. Como o aplicativo Equatorial Energia, disponível para Android e iOS e a Central de Atendimento ao Cliente através do 0800 091 0196 (ligação gratuita)

Serviço: Os canais de atendimento da Equatorial estão disponíveis 24 horas por dia, oferecendo praticidade e acessibilidade para todos os perfis de clientes:

Assistente virtual Clara – via WhatsApp, no número (91) 3217-8200

Site – https://pa.equatorialenergia.com.br/novosite

Aplicativo Equatorial Energia – disponível para Android e iOS

Central de Atendimento ao Cliente – 0800 091 0196 (ligação gratuita) ( A Notícia Portal com informações da Equatorial Pará)