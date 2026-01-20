Adolescente morre após descarga elétrica ao usar celular carregando no Pará

A tranquilidade de uma comunidade rural no nordeste do Pará foi rompida por uma tragédia que causou comoção e luto. Um acidente doméstico envolvendo um aparelho celular terminou de forma devastadora e acendeu um alerta sobre os riscos do uso de equipamentos eletrônicos ligados à rede elétrica.

Uma adolescente de 15 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica provocada pela explosão de um carregador de celular, na noite da última quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, no município de Augusto Corrêa, região nordeste do Pará. A jovem morava na comunidade do Jutaí, zona rural da cidade.

Segundo informações apuradas pelo portal Thaylon Mídia, a jovem manuseava o celular no momento em que o aparelho era conectado à tomada, quando ocorreu a explosão do carregador, resultando em graves queimaduras pelo corpo. Pessoas próximas relataram que, instantes antes do acidente, houve uma queda de energia, seguida do retorno repentino e intenso da eletricidade, o que pode ter provocado a descarga.

Após o ocorrido, a adolescente foi socorrida e levada inicialmente para uma unidade de saúde em Bragança. Devido à gravidade dos ferimentos, ela precisou ser transferida para Belém, onde foi internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Apesar dos esforços da equipe médica, não resistiu aos ferimentos e morreu nesta segunda-feira (19).

Conhecida por ser uma jovem alegre, querida e muito amada, a adolescente teve sua morte profundamente lamentada por familiares, amigos e moradores da comunidade do Jutaí. A notícia do falecimento gerou forte comoção no município e nas redes sociais.

O caso também serve de alerta para os riscos associados ao uso de equipamentos eletrônicos, especialmente em locais com instabilidade no fornecimento de energia elétrica e com o uso de carregadores de procedência desconhecida ou sem certificação. ( A Notícia Portal com informações de Lucas Querino do Dol/ Foto: Divulgação)