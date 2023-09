Acusados de assassinato de comerciante são presos

Dois homens suspeitos do assassinato de um comerciante foram alvos de mandado de prisão preventiva em São Félix do Xingu, no sul do Pará. As prisões ocorreram nesta quinta-feira (21). Segundo a Polícia Civil, os investigados são acusados do assassinato do comerciante conhecido como Dominguinhos, que era proprietário de um supermercado no distrito de Taboca, município de São Félix do Xingu.

Ainda conforme as investigações desenvolvidas pela Polícia Civil, os suspeitos são apontados como integrantes de uma facção criminosa que atua na região, praticando diversos delitos.

Os dois indivíduos investigados foram identificados como João Quimar e Júlio Moura. Após as prisões eles foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de São Félix do Xingu para a realização dos procedimentos legais.

Os dois acusados estão à disposição do Poder Judiciário, sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – Seap. Eles poderão passar um bom tempo fora de circulação. (A Notícia Portal/ Dol Carajás)