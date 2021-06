Parauapebas: Município recebe ação itinerante para coleta de embalagens vazias de agrotóxicos

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) deu apoio à ação itinerante realizada em Parauapebas, no último final de semana, para recolher embalagens vazias de agrotóxicos. A ação visa contribuir para a destinação correta das embalagens, a fim de evitar o descarte irregular no meio ambiente.

Durante a ação, realizada por empresas agropecuárias, produtores rurais, Associação do Comércio de Insumos Agropecuários de Marabá e Região (Aciamar) e Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (Inpev), foram recolhidas 415 embalagens. O prazo para devolução das embalagens é de um ano, a partir da data de compra do produto.

No entanto, segundo a Adepará, muitos agricultores não ficam atentos a este prazo, colocando em risco a própria saúde e o meio ambiente. A legislação determina que as embalagens sejam descartadas de maneira correta, em estabelecimentos autorizados.

De acordo com Vandeilson Belfort, engenheiro agrônomo e fiscal estadual agropecuário da Adepará em Parauapebas, o recebimento itinerante é uma das ações previstas na Instrução Normativa 005/2006 da Adepará, que garante a destinação adequada das embalagens vazias de agrotóxicos, seja pela reciclagem ou incineração, diminuindo o passivo ambiental, além de facilitar a devolução pelo produtor rural. A ação contou com oito pontos de recolhimento.

As embalagens agora seguem para a cidade de Imperatriz, no Maranhão, para reciclagem ou incineração. Segundo a diretora de Defesa e Inspeção Vegetal da Adepará, Lucionila Pimentel, as ações itinerantes são importantes, principalmente para os pequenos produtores, pois diminuem a distância entre os pontos de coleta e o produtor, facilitando o descarte correto das embalagens.

“É uma contribuição também para a implementação da política de logística reversa da devolução das embalagens”, frisou a diretora.

Segundo ela, a política reversa é um dos pontos fundamentais da lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que prevê ações para facilitar o retorno dos resíduos aos seus geradores, permitindo que sejam tratados ou reaproveitados em novos produtos.

No município de São Geraldo do Araguaia, na região sudeste do estado, também teve coleta itinerante, com o recolhimento de mais de 6 mil embalagens vazias de agrotóxicos. Já estão programadas outras duas ações: no dia 2 de julho, nos municípios de Curionópolis e Eldorado do Carajás, também na região sudeste do Pará.