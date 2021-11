Acusado de estupro é preso enquanto fazia prova do ENEM em Marabá

Antônio Jeová da Silva Cruz estava realizando a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) na escola João Anastácio de Queiroz, na Folha 16, no Núcleo Nova Marabá, quando recebeu voz de prisão da Polícia Civil.

Ele possuía um mandado de prisão preventiva em aberto pelas práticas dos crimes de estupro de vulnerável e ameaça, expedido pela Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará.

A equipe de plantonistas da “Operação Enem” recebeu informações de que o candidato tinha um mandado de prisão em aberto.

Ao chegarem ao local, Antônio Jeová foi preso e agora está à disposição da Justiça.

(Com informações Correio de Carajás)