‘Açougueiro’ condenado pela morte de Valério Luiz é preso em Portugal

Após mais de uma década foragido da Justiça brasileira, Marcus Vinícius Pereira Xavier, conhecido como “açougueiro”, foi preso em Portugal por envolvimento na morte do jornalista e radialista esportivo Valério Luiz. A prisão foi confirmada nesta quarta-feira (14) e ocorreu na cidade de Caldas da Rainha, durante o cumprimento de um mandado de prisão internacional.

Condenado a 14 anos de prisão por homicídio qualificado, Marcus foi localizado pela Polícia Judiciária, após cooperação entre autoridades brasileiras e portuguesas. Segundo as investigações, ele teve participação direta na logística do crime, ocorrido em Goiânia, ao fornecer a motocicleta, roupas e capacete utilizados na execução do radialista, além de descartar os materiais após o assassinato.

Valério Luiz foi morto a tiros nas proximidades da Rádio Jornal 820 AM, onde trabalhava. O crime, conforme apurado no inquérito, teria sido encomendado após o jornalista fazer críticas públicas a dirigentes de um clube de futebol com sede em Goiânia. Marcus, que à época mantinha um açougue no bairro Parque Amazonas, era ligado aos demais envolvidos e ficou responsável pela organização do apoio material à execução.

Mesmo condenado pela Justiça brasileira, o réu permaneceu foragido por anos e, segundo as autoridades, vivia regularmente em Portugal, onde trabalhava na construção civil. Após a prisão, ele deverá ser apresentado ao Tribunal da Relação de Coimbra, que analisará as medidas de coação e o processo de extradição para o Brasil.

A cooperação internacional segue em andamento para garantir que o condenado cumpra a pena imposta pela Justiça brasileira, encerrando mais um capítulo de um dos crimes de maior repercussão no jornalismo esportivo goiano. ( A Notícia Portal com informações do Diário de Goiás/ Foto: Reprodução)