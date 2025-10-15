Acidente mata adolescente e bebê na Vila Betel

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira (14) resultou na morte de duas pessoas, entre elas uma criança de colo, na zona rural de Rio Maria, no sul do Pará.

De acordo com informações do 17º Batalhão da Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 8h45, na região da Vila Betel, durante a Operação Saturação.

Segundo o boletim policial, as vítimas foram um adolescente e uma criança de colo, que morreram ainda no local. A condutora do veículo, identificada como Vitória dos Santos Costa, de 22 anos, estaria em estado de choque após o acidente. Familiares relataram que a criança era filho dela e o adolescente, irmão da jovem.

O veículo envolvido é uma Fiat Strada Adventure, cor branca, ano 2011/2012, placa NTC-8005. O carro saiu da pista a cerca de cinco quilômetros após a Vila Betel, em uma área rural do município. Equipes da Polícia Civil, sob coordenação do investigador Tiago, e da Funerária local estiveram no local para realizar os procedimentos cabíveis.

A Polícia Militar prestou apoio à ocorrência e posteriormente retornou ao policiamento ostensivo na cidade. As causas do acidente ainda serão investigadas. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da Polícia Militar/Fotos: Divulgação)