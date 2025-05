Acidente com vítimas fatais em Redenção é investigado pela Polícia Civil.

A Polícia Civil do Pará, por meio da delegacia de Redenção, foi acionada para atender a ocorrência de um acidente de trânsito com vítimas fatais, em uma ponte sobre o rio Jabuti, em Redenção, ao final da tarde desta sexta-feira, 02 de maio.

Ao chegar ao local, a equipe policial tomou conhecimento de que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) havia sido acionado para atender a ocorrência. Informações iniciais dão conta de que o veículo envolvido no acidente, uma Toyota Hilux, de cor preta, caiu da ponte, despencando de uma altura aproximada de cinco metros até o leito do rio.

A equipe do SAMU informou ainda que, ao chegarem ao local, constataram que as vítimas, identificadas como Odinor Boher dos Santos e Eunise Theresinha dos Santos, já estavam sem vida e haviam sido retiradas de dentro do veículo por populares, sendo colocadas a uma distância aproximada de cinco metros do automóvel.

A área foi isolada pela equipe da Polícia Civil e a remoção dos corpos pelo serviço funerário foi solicitada. Diligências seguem em andamento para apuração do caso. (A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Civil)