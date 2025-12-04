600 alunos formados pelo Proerd: Programa completa 13 anos no município

A manhã desta quarta-feira (3) foi de celebração no Ginásio de Esportes da Escola Acy de Barros Pereira, onde ocorreu a formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). A edição 2025 do programa atendeu 600 crianças e adolescentes de escolas do município de Xinguara.

A cerimônia reuniu familiares, professores, alunos e diversas autoridades municipais e militares. Entre os presentes estavam o comandante do CPR XIII, Cel. PM Formigosa; o comandante do 17º BPM, Ten Cel PM Aviz; o prefeito de Xinguara, Osvaldinho Assunção (MDB), acompanhado da primeira-dama Fátima Assunção; o presidente da Câmara, Dito do Cinema; além do secretário de Educação, Prof. Genival Fernandes.

Durante o discurso, o Cel. Formigosa destacou o papel do Proerd na formação cidadã e na prevenção ao uso de drogas entre crianças e adolescentes. Ele agradeceu aos instrutores, parceiros e alunos, reforçando que o certificado deve ser entendido como um compromisso com a vida, a paz e as escolhas saudáveis.

O prefeito Osvaldinho Assunção ( MDB) também parabenizou os formandos e lembrou que, há 13 anos, ainda em seu primeiro mandato, trouxe o Proerd para Xinguara em parceria com a Polícia Militar. Já o Ten Cel Aviz ressaltou o orgulho que a conquista gera para as famílias, para a escola e para a própria PM.

Durante a solenidade, os alunos receberam certificados, apresentaram atividades do programa e prestaram homenagens aos instrutores: 3º Sgt PM Ferreira, 3º Sgt PM Sena, Cb PM Ariosmar, Cb PM Lucimar e Sd PM Leonardo, responsáveis pelas turmas ao longo do ano letivo.

Outro momento de destaque foi a premiação dos vencedores do concurso de redação do Proerd, representando cada escola do município. As produções ressaltaram o entendimento dos estudantes sobre os temas discutidos no programa. O Proerd está presente há 22 anos no Pará e há 13 anos em Xinguara, alcançando mais de 500 mil crianças e adolescentes em todo o Estado.

Além da prevenção às drogas e à violência, o programa estreita os laços entre a comunidade escolar, as famílias e a Polícia Militar, incentivando escolhas seguras e responsáveis. O clima no ginásio foi de comemoração e reconhecimento do esforço conjunto entre alunos, famílias, professores e a equipe do Proerd, que concluiu mais um ciclo de atividades no município. (Roney Braga A Notícia Portal com da PMPA/ Fotos: Divulgação)