São Félix do Xingu recebe maior obra do Programa Luz para Todos no Pará

A Equatorial Pará segue ampliando os investimentos na região sul do Estado e executa, em São Félix do Xingu, a maior obra do Programa Luz para Todos (PLPT) no Pará. As ações incluem obras de expansão e reforço da rede elétrica, além da implantação de novos trechos de rede para atender áreas urbanas e rurais, beneficiando diretamente cerca de 4 mil famílias.

O projeto prevê a construção de 4.500 quilômetros de rede elétrica, com investimento aproximado de R$150 milhões, garantindo o acesso à energia para comunidades que nunca tiveram atendimento regular, além de reforçar a qualidade e a segurança do fornecimento no município. De acordo com o gerente de Obras e Manutenção da Equatorial Pará, Juarez Rocha, as intervenções representam um marco para o desenvolvimento local.

“São Félix do Xingu concentra um dos maiores investimentos do Programa Luz para Todos no Estado. Estamos falando de uma obra robusta, que leva energia a milhares de famílias, melhora a qualidade do fornecimento e cria condições para o crescimento econômico e social da região”, destaca. Juarez reforça ainda que a ampliação da rede acompanha o crescimento do município, que se destaca pela produção agropecuária e pela expansão urbana.

“Além de levar energia a quem nunca teve acesso, essas obras fortalecem a infraestrutura elétrica, aumentam a confiabilidade do sistema e garantem mais segurança para os clientes que já são atendidos”, completa.

Com as obras em andamento, a Equatorial Pará reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do Pará, promovendo inclusão social, melhoria da qualidade de vida e mais eficiência no fornecimento de energia elétrica em São Félix do Xingu.

O Programa – Gerido pelo Governo Federal, por meio do Ministério das Minas e Energia, o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos, tem como objetivo fornecer o atendimento com energia elétrica à população do meio rural e à população residente em regiões remotas da Amazônia Legal que não possuem acesso ao serviço público de distribuição de energia elétrica.

Como funciona – O morador que ainda não tem energia elétrica em sua casa, deve procurar a distribuidora de energia elétrica que atende o seu município e registrar o seu pedido de energia. Para registrar o pedido é preciso apresentar um documento de identificação pessoal. No momento da solicitação, a companhia de energia elétrica fornecerá um número de protocolo para acompanhar o andamento do pedido. Após o registro do pedido, a fornecedora terá um prazo de 30 dias para informar ao interessado como e quando será a instalação da energia em seu domicílio. Se o interessado se enquadrar nos critérios de atendimento descritos no Decreto nº 7.520, de 08 de julho de 2011, ele pode ser atendido com os recursos e prazos do Programa Luz para Todos. ( A Notícia com informações da Equatorial energia/ Foto: Divulgação)