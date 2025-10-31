Acidente entre caminhões mobiliza Polícia Militar na BR-155, próximo a Xinguara

A Polícia Militar do Pará, por meio do 17º Batalhão, sob o comando do Tenente-Coronel QOPM Aviz e subordinado ao Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII), chefiado pelo Coronel PM Marcus Formigosa, registrou na manhã de quinta-feira (30) uma ocorrência de acidente de trânsito na BR-155, trecho que liga Xinguara ao município de Sapucaia, no sul do Pará.

Por volta das 10h, a guarnição da viatura 1717, composta pelo Subtenente PM Adriano e pelo 3º Sargento PM Borges, foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (NIOP) para verificar um acidente ocorrido a aproximadamente 15 quilômetros de Xinguara.

No local, os policiais constataram que a colisão envolvia dois caminhões. De acordo com informações levantadas pela equipe, um dos veículos, de placa QHC2H65, carregado de milho, colidiu na traseira de outro caminhão que seguia no mesmo sentido da via.

A guarnição da Polícia Militar isolou a área e passou a coordenar o fluxo de veículos, orientando os condutores e auxiliando na desobstrução da pista. Após cerca de três horas de trabalho ininterrupto, o trânsito foi totalmente restabelecido.

Felizmente, não houve registro de feridos — apenas danos materiais nos veículos envolvidos. Os motoristas foram orientados a comparecer à Delegacia de Polícia Civil de Xinguara para formalizar o registro da ocorrência.

Segundo o comando do CPR XIII, ações rápidas e coordenadas como essa integram a Operação Saturação, que tem como objetivo ampliar a presença da Polícia Militar nas rodovias e áreas urbanas, prevenindo acidentes e garantindo maior segurança à população do sul e sudeste do Pará. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos; Divulgação)