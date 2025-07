Municípios do Araguaia e Carajás têm até esta quinta-feira para aderir a Unidade Odontológica Móvel

Quarenta e três municípios paraenses foram selecionados para receber uma Unidade Odontológica Móvel (UOM) por meio do programa Novo PAC – Seleção Saúde. O prazo para que esses municípios informem os dados necessários para a elaboração do termo de doação termina às 18h desta quinta-feira (10), via sistema e-Gestor do Ministério da Saúde.

As Unidades Odontológicas Móveis são veículos especialmente equipados para oferecer atendimento odontológico em áreas remotas ou de difícil acesso, onde o acesso à saúde bucal é limitado. Cada UOM conta com cadeira odontológica, equipamentos de esterilização, instrumentos de diagnóstico e demais ferramentas essenciais para tratamentos gratuitos.

Atento às necessidades da população, o senador Jader Barbalho (MDB) solicitou ao presidente da Federação das Associações do Pará (Famep), Nélio Cordeiro, que apoie a comunicação com as prefeituras contempladas para que não percam essa importante oportunidade.

“Para que os municípios contemplados não corram o risco de perder essa oportunidade, solicitei ao presidente da Famep apoio para que todas as prefeituras sejam informadas sobre o encerramento do prazo”, afirmou o senador.

A seleção dos municípios levou em conta critérios como vulnerabilidade socioeconômica, extensão territorial e proporcionalidade regional, visando evitar a concentração excessiva dos recursos em determinadas áreas.

Confira os municípios contemplados:

Almeirim, Anapu, Aurora do Pará, Bom Jesus do Tocantins, Bonito, Bragança, Brasil Novo, Breu Branco, Breves, Cametá, Capitão Poço, Conceição do Araguaia, Concórdia do Pará, Dom Eliseu, Eldorado dos Carajás, Goianésia do Pará, Igarapé-Açu, Itaituba, Limoeiro do Ajuru, Marabá, Muaná, Oriximiná, Ourilândia do Norte, Parauapebas, Peixe-Boi, Piçarra, Portel, Porto de Moz, Primavera, Redenção, Rondon do Pará, Santa Luzia do Pará, Santana do Araguaia, Santarém, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia, São João de Pirabas, São Miguel do Guamá, Tomé-Açu, Tracuateua, Trairão, Ulianópolis e Xinguara.

A implantação das Unidades Odontológicas Móveis visa ampliar o acesso ao atendimento de saúde bucal, principalmente para populações em situação de vulnerabilidade e que vivem em áreas de difícil acesso no Pará. (A Notícia Portal com informações de Luiza Mello/ Fotos: Alberto Bitar Diário do Pará)