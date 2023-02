Paraense gastou mais de R$ 7 milhões em bebidas alcoólicas em 2022, aponta estudo

Os paraenses gastaram cerca de R$ 772,8 milhões em bebidas alcoólicas ao longo do ano passado, valor 22,4% maior que o gasto em 2021, quando o desembolsado foi de R$ 631,4 milhões. Só em Belém, as despesas superaram R$ 265,9 milhões em 2022, contra R$ 187,4 milhões em 2021, apontando para um crescimento de 41,8%. Os dados são do estudo IPC Maps, da IPC Marketing Editora – empresa que calcula o potencial de consumo por categorias de produtos no Brasil. Para a nutricionista Rita Figueiredo, o hábito de consumir bebida alcoólica é um traço de socialização na cultura paraense, assim como no Brasil, mas também é uma prática que não pode ser feita sem cuidados. O Dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo, celebrado nesta segunda, 20, também alerta sobre isso.

Quando o consumo de álcool se torna alcoolismo:

A nutricionista aponta que o menor sinal de dependência química acende o alerta contra o consumo de bebidas alcoólicas. Esse sinal pode ser identificado por sintomas clássicos de abstinência, como tremores, sudorese e até alucinações na ausência do álcool. O consumo excessivo e dependente do álcool pode acarretar também problemas nutricionais como a perda de apetite, má alimentação, até quadros mais graves como a cirrose hepática, levando a óbito. Agravos sociais, como a exclusão, desemprego e violência também fazem parte do problema.

Ranking: municípios que mais gastaram com bebida alcoólica em 2022

BELÉM – R$ 265.926.613

ANANINDEUA – R$ 65.471.274

PARAUAPEBAS – R$ 30.943.430

MARABÁ – R$ 26.738.731

SANTARÉM – R$ 26.408.567

CASTANHAL – R$ 22.983.652

MARITUBA – R$ 15.318.808

ALTAMIRA – R$ 13.104.001

TUCURUÍ – R$ 12.263.419

PARAGOMINAS – R$ 11.134.890

