Negão do pix é assassinado em plena luz do dia em Redenção

Hudson Feitosa dos Santos era estudante de direito

O populoso Setor Alto Paraná, localizado na cidade de Redenção, no sul do Pará, foi palco de um homicídio ocorrido na manhã desta sexta-feira (03). O crime ocorreu em plena luz do dia

O jovem Hudson Feitosa dos Santos, conhecido popularmente como ‘’Negão do Pix’’, foi assinado com vários tiros de tiros de revolver , disparado por um desconhecido que a polícia tenta identificar.

O crime com características de execução, ocorreu as proximidades da casa da mãe da vítima, que fica localizada na Rua Cambará, no Setor Alto Paraná, as proximidades do terminal rodoviário de Redenção.

De acordo com comentários de populares, o crime pode ter sido praticado por um conhecido de Hudson Santos, pois segundo o relato de populares o executor se aproximou da vítima, trocou algumas palavras e em seguida sacou a arma e efetuou vários disparos em direção ao corpo da vítima que não teve tempo de tentar fugir do atirador. Enquanto a vítima dava seus últimos suspiros de vida, o executor fugiu em sentido ignorado pela polícia.

Uma equipe de investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Redenção, esteve presente no local onde aconteceu o crime, levantando informações que possam levar a identificação do assassino. De acordo com informações levantadas pela reportagem a Polícia Civil, já solicitou imagens de circuitos de monitoramento de vigilância de comércios e residências localizadas as proximidades do local onde o crime aconteceu na tentativa de identificar o autor do assassinato.

No local eram fortes os comentários de que se trata de um crime ligado a acerto de contas, comentários esses que serão investigados pela polícia.

