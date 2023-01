Redenção-PA: ROCAM apreende veículo com registro de apropriação indébita

Nesta quarta-feira (25), uma equipe da ROCAM da Policia Militar de Redenção apreendeu um veículo com ocorrência de apropriação indébita registrada no dia 05 de agosto de 2018, na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

Apropriação indébita é o crime previsto no artigo 168 do Código Penal Brasileiro que consiste no apoderamento de coisa alheia móvel, sem o consentimento do proprietário.

Durante rondas pela Avenida Brasil, uma Pick-up Strada cor prata placa QEN 9620, foi abordado após levantar suspeitas da ROCAM. Foi feita consulta via aplicativo, onde ficou constatado que o veículo possuía um boletim DE Ocorrência por apropriação indébita.

O motorista e o veículo foram encaminhados para a Polícia Civil de Redenção para os procedimentos cabíveis.

