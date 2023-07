116 aldeias do Pará vão receber cestas de alimentos da Conab; indígenas de Ourilândia do Norte e Água Azul do Norte serão beneficiados

Indígenas de 116 aldeias, de 17 municípios do Pará, vão receber cerca de 9 mil cestas de alimentos. A doação será da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Os embarques começaram nesta quinta-feira (27). As aldeias indígenas são vinculadas à Coordenação Regional da Funai Baixo Tocantins.

As aldeias beneficiadas estão nos municípios de Capitão Poço, Paragominas, Tomé-Açú, Aurora do Pará, Santa Luzia do Pará, Água Azul do Norte, Ourilândia do Norte, Marabá, Itupiranga, Canaã dos Carajás, São Geraldo do Araguaia, Brejo Grande do Araguaia, Bom Jesus do Tocantins, Jacundá, Goianésia do Pará, Tucuruí e Baião.

Ao todo, serão entregues mais de 193 toneladas de alimentos, compondo cestas prontas de 21,5 kg. A composição das cestas é: 10 kg de arroz, 3 kg de feijão, 1 kg de açúcar, 1 kg de farinha de mandioca, 1 kg de flocos de milho, 1 kg de macarrão, 1 kg de óleo, 2 kg de leite em pó, 1 kg de sal e 0,5 kg de sardinha. O prazo para o término das entregas está previsto para o dia 31 de agosto.

O valor total da operação de entrega das cestas é de R$ 229 mil, custeados por meio da Conab e do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Os alimentos foram previamente adquiridos pelo MDS para combate da insegurança alimentar em famílias indígenas do Pará. (A Notícia Portal/ Fato Regional)