Lula decreta criação de “Enem dos concursos” para unificar contratação de servidores

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou a criação do Concurso Público Nacional Unificado, também conhecido como “Enem dos concursos”, que servirá para unificar a seleção de servidores para cargos públicos em órgãos federais.

O decreto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (29).

Lula determinou que vão poder aderir ao Enem dos concursos os “órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional”.

A proposta do governo federal é agilizar a contratação de servidores para repor a perda de 73 mil funcionários públicos ao longo dos últimos seis anos.

A descentralização da realização das provas não tem relação com a lotação dos servidores. A maioria das vagas será destinada a Brasília, onde ficam as sedes centrais dos órgãos públicos federais.

Primeira edição terá 6.590 vagas disponíveis

Segundo a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, 20 órgãos e entidades – incluindo 12 ministérios – aderiram ao Concurso Público Nacional Unificado. Ao todo, 6.590 vagas serão oferecidas na primeira edição.

12 ministérios e mais: as instituições que aderiram ao “Enem dos concursos”

• Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai): 502 vagas

• Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra): 742 vagas

• Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA): 520 vagas

• Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI): 1.480 vagas

• Ministério da Saúde (MS): 220 vagas

• Ministério do Trabalho e Emprego (MTE): 900 vagas

• Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ): 30 vagas

• Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC): 110 vagas

• Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc): 40 vagas

• Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel): 40 vagas

• Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS): 35 vagas

• Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 895 vagas

• Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP): 130 vagas

• Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI): 296 vagas

• Ministério da Cultura (MinC): 50 vagas

• Advocacia-Geral da União (AGU): 400 vagas

• Ministério da Educação (MEC): 70 vagas

• Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC): 40 vagas

• Ministério dos Povos Indígenas (MPI): 30 vagas

• Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO): 60 vagas

Total: 6.590 vagas

(A Notícia Portal/ CNN BRASIL)