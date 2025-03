10 mil famílias serão contempladas com parceria entre Prefeitura de Pau D’Arco e Incra

A unidade regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no sul e sudeste do estado do Pará, por meio da superintendência, anunciou a formalização de um Termo de Cooperação Técnica com a Prefeitura de Pau D’Arco para beneficiar cerca de 10 mil famílias ligadas ao setor rural.

De acordo com o prefeito Domingos Neto, conhecido como Domingos Enfermeiro, esta é a primeira vez que o município de Pau D’Arco contará com uma extensão do Incra no Poder Executivo, possibilitando diversos investimentos para os munícipes.

“Aqui há pessoas que residem há mais de 40 anos no município e ainda não possuem documentação da sua propriedade rural. Com essa parceria, teremos condições de facilitar o acesso do produtor rural às linhas de crédito”, destacou Domingos Enfermeiro.

Segundo Andreyk Maia, superintendente do Incra, o Governo Federal irá transferir algumas atribuições para o município, facilitando a regularização do Assentamento Araxá, bem como a criação do Projeto de Assentamento Santa Lúcia. (Roney Braga – A Notícia Portal)