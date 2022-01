Ourilândia do Norte: Mulher mata companheiro com tiro na cabeça

O que seria mais uma discussão entre marido e mulher resultou em tragédia. Hilma Ferreira da Silva, de 42 anos, matou o companheiro dela com um tiro a curta distância de espingarda calibre 32 na cabeça dele. Ivanildo da Silva Santos, de aproximadamente 40 anos, morreu no local. O assassinato ocorreu na noite do dia 16, na residência do casal, em Ourilândia do Norte, na região sul do Estado.

Conforme uma testemunha relatou em depoimento à Polícia Civil, momentos antes do trágico ocorrido, Ivanildo e Hilma estariam ingerindo bebida alcoólica em um bar da cidade. Ela retornou para casa e ele continuou no local bebendo. Quando ele chegou em casa a mulher sentiu falta da motocicleta do marido e perguntou pelo veículo, ele teria dito: “Eu dei para as gatas”, iniciando mais uma acalorada briga entre o casal, que estava junto há mais de um ano.

A discussão foi silenciada e em seguida foi ouvido um barulho semelhante a um tiro de espingarda, acompanhado de prantos e gritos de “meu marido morreu!”. Ivanildo foi encontrado morto no quarto do casal. Hilma ainda teria tentado suicídio, porém a arma estava sem munição. Até o fechamento dessa notícia, ela estava desaparecida. Conforme relatos, o casal frequentemente se embriagava e protagonizava discussões ferrenhas.

(Com informações: Correio de Carajás)