Xinguara: Realizado pela Assistência Social roda de conversa com tema “Origem do comportamento infantil”

Na tarde desta quarta-feira dia 18 de agosto, as mães das crianças e adolescentes que estão no curso de panificação realizado pelos profissionais do Núcleo Araguaia, participaram de uma roda de conversa com o psicólogo da Assistência Social, Gabriel Rossi.

O tema abordado pelo psicólogo foi a “origem do comportamento infantil”, um momento em que as mães, avós, tias, puderam conversar sobre o convívio com as crianças e adolescentes sob suas responsabilidades.

Segundo a coordenadora dos (S C F V) Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Crianças e adolescentes, o curso de panificação está sendo motivador para elas, é uma oportunidade de aprendizado, conhecimento e fortalecimento na vida familiar.