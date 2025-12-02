OAB-PA acompanha investigação da morte de advogado na Marambaia, em Belém

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA) lamenta profundamente e manifesta pesar e indignação pelo assassinato do advogado Carlos Alberto Costa Júnior, ocorrido neste domingo (30), em frente a uma casa de festas na Marambaia, em Belém, fato amplamente noticiado pela imprensa. O principal suspeito é um agente de segurança pública que teria fugido após o homicídio.

Por meio de nota, a instituição informou que “desde que tomou conhecimento do ocorrido, a seccional, por meio de sua presidência, determinou que a OAB-PA se habilite no inquérito policial já instaurado para acompanhar as investigações de perto, o que já foi feito na manhã desta segunda-feira (1°), quando membros de Comissões da Ordem estiveram na Delegacia Geral para saber mais sobre o caso.

Ainda na nota, a OAB-PA explica que permanece à disposição da família, oferecendo todo o apoio institucional necessário, e seguirá vigilante e atuante para que todas as circunstâncias do crime sejam esclarecidas e para que o responsável seja identificado e responsabilizado. Cobraremos imediata e rigorosa apuração dos fatos, com transparência e publicidade.

“Neste momento de dor, prestamos nossa solidariedade à família, aos amigos e à comunidade jurídica, desejando força diante desta perda irreparável”, finaliza a nota. (A Notícia Portal com Com Roma News/ Foto: Divulgação)